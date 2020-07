Revoca o non revoca? Conte sbanda, si tratta nella notte (Di martedì 14 luglio 2020) Consiglio dei ministri notturno su autostrade. E' un "ultimo miglio" lunghissimo quello che riguarda la possibile revoca delle concessioni ad Atlantia, dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018. La riunione del Governo, prevista alle 11, slitta alle 22 alla disperata ricerca di un accordo. La strada, però, è in salita, tanto da far levare le "preoccupazioni" del Quirinale. Sergio Mattarella, come sua abitudine, in ossequio ai ruoli e alle competenze istituzionali, non interviene nel merito, ma auspica che si arrivi a un accordo unitario e ragionevole. Nessun allarme specifico sulla tenuta della maggioranza, viene sottolineato, ma la speranza che dal dossier non arrivino contraccolpi per il Governo. La soluzione, certo, appare lontana. A trovare il bandolo della matassa, su questo concordano tutti i partiti che ... Leggi su iltempo

