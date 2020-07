Raul Jimenez Juventus, ora cambia tutto: Paratici può sperare (Di martedì 14 luglio 2020) Raul Jimenez Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano in Inghilterra dove sarebbe stato adocchiato un attaccante dei Wolves. Paratici c’è , e ora avrebbe un vantaggio sull’affare. La Juve adesso può sperare, dato l’assist fornito da un club inglese. Raul Jimenez Juve: vantaggio per Paratici sulla trattativa Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Calciomercato.it” Raul Jimenez sarebbe un obiettivo per l’attacco. Dopo il verdetto del TAS sulla partecipazione alla prossima Champions League del Manchester City i Wolves non hanno più possibilità di ... Leggi su juvedipendenza

Come noto, la Juventus è alla ricerca di un numero 9 che possa affiancare la coppia del gol titolare formata da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.I due, sono fermi a quota 39 gol in due, 28 le reti sig ...

Dzeko-Juve: l’attaccante della Roma è l’alternativa per l’attacco bianconero in caso di mancato arrivo di Arkadiusz Milik. Nome nuovo quello lanciato questa mattina da Tuttosport per l’attacco della J ...

