Pierluigi Diaco si scontra con Corinne Clery: “Sei una bugiarda” (Di martedì 14 luglio 2020) Pierluigi Diaco attacca Corinne Clery a Io e Te. E in un attimo scoppia la polemica sui social. Corinne Clery viene interrotta da Diaco E’ un’estate all’insegna dei battibecchi quella di Pierluigi Diaco che ancora una volta finisce sulle pagine del gossip a causa di un piccolo alterco, durante l’ultima puntata della sua trasmissione, andata … L'articolo Pierluigi Diaco si scontra con Corinne Clery: “Sei una bugiarda” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomnews : Pierluigi Diaco sfida Katia Ricciarelli lei sbotta in diretta: “Andate via tutti…” - #Pierluigi #Diaco #sfida… - bow693 : RT @endymion85: La presenza di Pierluigi Diaco su @RaiUno la trovo ormai una cosa grave, vorrei che la rete prendesse provvedimenti. - zazoomblog : Pierluigi Diaco gaffe grammaticale in diretta: “Come Fantozzi” – Video - #Pierluigi #Diaco #gaffe #grammaticale… - zazoomnews : Pierluigi Diaco gaffe grammaticale in diretta: “Come Fantozzi” – Video - #Pierluigi #Diaco #gaffe #grammaticale… - CatelliRossella : Io e te, Pierluigi Diaco a Corinne Clery: 'Penso tu stia dicendo bugie' -