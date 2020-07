Paola Perego, la rinascita dopo 30 anni di lotta contro gli attacchi di panico (Di martedì 14 luglio 2020) “Adesso tutti sanno chi sono“. Con queste parole inizia a raccontarmi il suo calvario Paola Perego e dove le parole non sono sufficienti a cogliere la sfumatura è il tono liberatorio che rende l’idea della sua rinascita. Un prima e un dopo, una porta tenuta chiusa per 30 anni dietro la quale ha agito il suo invisibile “mostro”: gli attacchi di panico. Un dolore tenuto nascosto e mascherato dal sorriso di una conduttrice apparentemente perfetta, intimamente divisa tra ciò che il mondo credeva lei fosse e quello che lei era davvero. Paola Perego racconta i suoi 30 anni di lotta tra prove di sopravvivenza, momenti di morte imminente e tiepide risalite. ... Leggi su thesocialpost

Paola Perego racconta i suoi 30 anni di lotta tra prove di sopravvivenza, momenti di morte imminente e tiepide risalite. L’umanità di una bugia gridata al mondo temendo il giudizio e l’incomprensione, ...

Da una parte ci sono i conduttori che preparano i bagagli, dall’altra quelli che arrivano. O cambiano Rete. Fabio Fazio, ad esempio, torna su Rai3: dove tutto ebbe inizio). Lascia l’ammiraglia. Il pro ...

Paola Perego racconta i suoi 30 anni di lotta tra prove di sopravvivenza, momenti di morte imminente e tiepide risalite. L'umanità di una bugia gridata al mondo temendo il giudizio e l'incomprensione, ...