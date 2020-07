Oro rubato e trasformato in lingotti: 15 arresti (Di martedì 14 luglio 2020) L’operazione dei carabinieri di Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni ha scoperto un traffico che coinvolge, oltre al Milanese, anche Forlì e Savona Leggi su lastampa

SettenewsWeb : Sono state arrestate nelle scorse ore, a Paderno Dugnano, una settantina di persone, tra ladri, intermediari, ricet… - Yogaolic : Oro rubato e trasformato in lingotti: 15 arresti nel Milanese / VIDEO - Yogaolic : Ricettavano l'oro rubato in tutto il Nord Italia: presi a Paderno Dugnano - Nomorenazi1 : RT @Silvio1Di: @Adnkronos Non vi dovevano dare la possibilità di tornare in Italia ????. Siete fuggiti dall’Italia in esilio con l’oro rubat… - ilcirotano : Oro rubato e trasformato in lingotti. 15 arresti nel Milanese - -