Netflix: gli utenti mettono in guardia, c'è una serie troppo spaventosa da guardare (Di martedì 14 luglio 2020) Brividi di terrore su Netflix con la serie olandese Ares, talmente spaventosa da spingere gli utenti a mettere in guardia chi ancora non l'ha vista. Gli utenti Netflix avrebbero messo in guardia i malcapitati che provano a vedere uno show presente in catalogo, ma troppo spaventoso per essere visto. Lo show in questione sarebbe la serie horror olandese Ares. A quanto pare Ares, in catalogo fin da gennaio, sarebbe troppo spaventosa per finirne la visione. Lo show segue le mosse di un'ambizioSA studentessa che, con l'obiettivo di diventare parte dell'élite di Amsterdam, entra in una società esclusiva, ignara del segreto terribile che nasconde. Creata da Pieter Kuijpers, Iris ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Netflix: gli utenti mettono in guardia, c'è una serie troppo spaventosa da guardare… - gleescovers : mi piace che stiano spammando questa scena su tutti gli acc di netflix possibili - CBAGLIONINEWS : Gabriele Muccino oltre Gli Anni più belli, dai social a Claudio Baglioni a... Netflix? [VIDEO] ?… - SGernano : RT @valerk_: ALZA GLI OCCHI AL CIELO CAPITANO CHE OGGI È PIÙ BELLO ESSERE LUCIFANS #Lucifer #SaveLucifer #PickUpLucifer @tomellis17 @netfl… - stanzedicinema : Gli infedeli: Scamarcio e Mastandrea nella nuova commedia di Netflix -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix gli Netflix: gli utenti mettono in guardia, c'è una serie troppo spaventosa da guardare Movieplayer.it The Old Guard primo su Netflix, il commento di Charlize Theron

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...

TIM regala Netflix ai clienti con questa nuova offerta low cost

In estate sono previste grandi iniziative commerciali da parte di TIM. Il provider italiano, in queste ultime settimane, ha dimostrato impegno costante non solo nei settori classici della telefonia fi ...

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...In estate sono previste grandi iniziative commerciali da parte di TIM. Il provider italiano, in queste ultime settimane, ha dimostrato impegno costante non solo nei settori classici della telefonia fi ...