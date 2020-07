Naya Rivera, morta per salvare il figlio: l’ultimo saluto del cast di «Glee» (Di martedì 14 luglio 2020) Naya Rivera prima di scomparire in un lago della California ha fatto di tutto per mettere in salvo suo figlio. L’ha dichiarato lo sceriffo della contea di Ventura, dove si trova il lago Piru, nel confermare che il corpo ritrovato nel pomeriggio del 13 luglio appartiene all’attrice. La 33enne, ex star di Glee, risultava scomparsa dallo scorso mercoledì, quando non era rientrata da una gita in barca sul lago poco distante da Los Angeles. Il figlio Josey, 4 anni, era stato ritrovato dai soccorritori sulla barca alla deriva. Leggi su vanityfair

MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - SkyTG24 : Naya Rivera, Tmz: 'Il corpo dell’attrice di Glee ritrovato nel lago Piru' - fanpage : Ultim'ora Ritrovato il corpo senza vita di #NayaRivera - quelleluciblu : RT @hollandscurls_: oltre ai familiari e agli amici di naya rivera, non voglio immaginare le condizioni attuali dei suoi fan più attaccati.… - donatda : Novità sul caso #nayarivera star di #glee :dal sito di #skytg24 apprendiamo che l'attrice sarebbe morta per salvare… -

Ultime Notizie dalla rete : Naya Rivera Naya Rivera, identificato il corpo: l'attrice è annegata nel lago Piru la Repubblica