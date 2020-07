Milik, non c'è solo la Juventus: la Roma propone uno scambio al Napoli (Di martedì 14 luglio 2020) Arek Milik, a meno di clamorosi colpi di scena, lascerà il Napoli al termine della attuale annata calcistica. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 e Aurelio De Laurentiis non vuole rischiare di perderlo a parametro zero nella prossima stagione. Il patron azzurro ha fissato il prezzo: l'ex centravanti dell'Ajax andrà via solo dinnanzi ad una offerta non inferiore ai 50 milioni di euro. SSC Napoli v AS Roma - Serie A Tra le squadre interessate ad Arek Milik ci sarebbe anche la Roma di... Leggi su 90min

DanPelado : @ContinassaMech Ragazzi ma una grande squadra a varie opzioni . È normale che se il city fosse stato ufficialmente… - Pollogrini : @Sardanapalooo @juventusfc @Inter @sscnapoli @OfficialASRoma @Teleradiostereo Ma Allan non è meglio di quel arbusto di milik? - yutomanga : RT @ContinassaMech: In casa #madama si aspettava il verdetto del TAS per definire il piano per #GabrielJesus, dato il risultato non c’è pi… - oscarvalle1984 : RT @ContinassaMech: In casa #madama si aspettava il verdetto del TAS per definire il piano per #GabrielJesus, dato il risultato non c’è pi… - Alex_Piace : @FMonderna @d_arco75 A me invece non dispiacerebbe Milik. Però Ciro....come fai a farne a meno. Fra un po' di anni… -