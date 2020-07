Matthew Modine: "Ho rifiutato Ritorno al futuro e Top Gun, ma non mi pento" (Di martedì 14 luglio 2020) La star di Full Metal Jacket, Matthew Modine, ha rifiutato ruoli in alcuni dei film più iconici degli ultimi 30 anni, in particolare Top Gun e Ritorno al futuro; ecco perché. In una recente intervista, Matthew Modine ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a rifiutare ruoli nei cult degli anni '80 Top Gun e Ritorno al futuro, spiegando i motivi che lo hanno spinto a tale scelta. Matthew Modine, star di di Full Metal Jacket, ha rifiutato davvero diverse "occasioni" d'oro rinunciando a recitare nel ruolo andato poi a Tom Cruise in Top Gun, ha anche detto di "no" alla parte di Charlie Sheen in Wall Street e ha persino rifiutato il ruolo di Marty McFly, ... Leggi su movieplayer

Flowers for Algernon (FILM TV) 2000

è un film di genere Drammatico, Fantascienza del 2000 diretto da Jeff Bleckner con Matthew Modine e Kelli Williams. Durata: 91 min. Paese di produzione: Canada, USA.

