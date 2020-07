Mascherina e sanzioni, prorogate misure anti-Covid. Speranza: la circolazione del virus accelera (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato il nuovo Dpcm che proroga al 31 luglio le misure per il contrasto dell'epidemia da coronavirus. In tarda serata, l'Aula di Montecitorio aveva approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni di Speranza, che aveva illustrato le misure anti contagio da Covid-19, in scadenza, e che ora saranno prorogate fino al 31 luglio. I voti favorevoli sono 266, i contrari 205 e 1 astenuto. E' invece stata respinta la risoluzione delle opposizioni.Le principali misure prorogate al 31 luglio, sono: obbligo di indossare la Mascherina nei luoghi chiusi; obbligo di rispettare i protocolli di ... Leggi su ilfogliettone

ROMA - Col nuovo dpcm firmato in Consiglio dei ministri, l'esecutivo prolunga le attuali disposizioni fino al 31 luglio. Restano i divieti di ingresso e di transito da 13 paesi extra-Ue e le dure sanz ...

"Le misure di contenimento del Covid 19 saranno prorogate con un dpcm al 31 luglio". La conferma arriva dal ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso del suo interveneto al Senato. "Le misure ...

