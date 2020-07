Macron | ' Mascherine obbligatorie al chiuso dal 1Â° agosto | pronti a eventuale seconda ondata'

Macron: 'Mascherine obbligatorie al chiuso dal 1° agosto, pronti a eventuale seconda ondata' (Di martedì 14 luglio 2020) Stretta in . L'uso della mascherina sarà presto obbligatorio nei luoghi pubblici chiusi, dal 1 agosto: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel , nell'intervista tv per il 14 luglio. 'Raccomando ... Leggi su leggo

Va velocemente verso quota 600 mila il numero dei decessi per il coronavirus nel mondo. Oltre 13 milioni i contagi. Usa, India e Perù i Paesi più colpiti. Record di contagi anche in Israele. 1.681 nel ...Confrontati a un'esplosione di contagi, diversi paesi fanno marcia indietro sugli allentamenti decisi nelle scorse settimane o adottano nuove misure per frenare la diffusione del nuovo coronavirus, ch ...