Lecce-Fiorentina, i convocati di Liverani: c’è Lapadula (Di martedì 14 luglio 2020) Fabio Liverani ha convocato ventiquattro giocatori per il match contro la Fiorentina, fondamentale in chiave salvezza, in programma mercoledì 15 luglio alle ore 21.45 allo stadio Via del Mare. Questo l’elenco completo dei salentini che potranno scendere in campo contro i viola: Radicchio, Vera, Petriccione, Lucioni, Paz, Donati, Mancosu, Lapadula, Shakhov, Monterisi, Farias, Saponara, Gabriel, Vigorito, Rispoli, Babacar, Colella, Maselli, Rimoli, Majer, Dell’Orco, Sava, Barak, Tachtsidis. Leggi su sportface

