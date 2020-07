L’Atalanta è una macchina, ne rifila sei al Brescia. Tripletta di Pasalic (Di martedì 14 luglio 2020) Non si ferma più l’Atalanta di Gasperini che nell’anticipo della 33esima giornata stende il Brescia (6-2) e manda le rondinelle sempre più verso la retrocessione in Serie B. I padroni di casa passano subito in vantaggio al 2′ minuto con Pasalic che viene lasciato tutto solo dalla difesa del Brescia e con rasoterra manda la palla in fondo al sacco. Poi De Roon, Malinovskiy e Zapata chiudono il primo tempo sul parziale di 4-0. Nel frattempo però all’8′ segna Donnarumma per il Brescia che rimette tutto in parità: a tu per tu con Sportiello non sbaglia. Nella ripresa si scatena Pasalic, prima al 56′ viene imbucato dal solito Malinovskiy e batte Andrenacci per poi ripetersi al 59′ firmando una Tripletta. Nel finale invece ... Leggi su alfredopedulla

OptaPaolo : 93 - L'#Atalanta è solo una delle due squadre ad aver segnato almeno 93 gol in una singola stagione di #SerieA negl… - sscnapoli : Il Napoli nel girone di ritorno occupa la seconda posizione in classifica dietro l’Atalanta con una media punti di 2.25 - OptaPaolo : 21 - L'#Atalanta ha vinto 21 partite in questo campionato, con 5 giornate d'anticipo ha già eguagliato il suo recor… - _mastro_94 : @DavidBasco86 @0Marcullo02 @teo_acm Madonna sto leggendo certe rosicate ?????? non riescono a accettare che una squadr… - Miles686 : L'Atalanta ha vinto 6-2 contro una squadra che noi abbiamo battuto 6-0. Principianti -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta una Tifoso del Napoli provoca Gasperini, team manager Atalanta lo insulta: «Terrone del c...». Poi le scuse Corriere della Sera