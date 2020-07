Guatemala, invasione di cavallette senza precedenti. Agricoltori: “I danni possono essere enormi” (Di martedì 14 luglio 2020) Per le autorità e gli Agricoltori si tratta di un fenomeno inedito, che mette a rischio “la produzione di alimenti, ortaggi, legumi e frutta, e il cibo per il bestiame“. Dal 10 luglio la zona di Las Cruces, nel dipartimento guatemalteco di Petén, è stata colpita da un invasione senza precedenti di cavallette, che ha messo in allarme anche il vicino El Salvador, dove il presidente Nayib Bukele ha chiesto ai tecnici governativi di approntare rapidamente un piano nel caso le cavallette attaccassero il territorio salvadoregno. Un fenomeno che a fine giugno ha toccato anche l’Argentina, devastando e decimando le colture e minacciando le scorte di cibo. Gli Agricoltori guatemaltechi non sanno come affrontare il fenomeno e chiedono ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Guatemala, invasione di cavallette senza precedenti. Agricoltori: “I danni possono essere enormi” - Noovyis : (Guatemala, invasione di cavallette senza precedenti. Agricoltori: “I danni possono essere enormi”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Guatemala invasione Guatemala, invasione di cavallette senza precedenti. Agricoltori: “I danni possono essere enormi” Il Fatto Quotidiano Guatemala, invasione di cavallette senza precedenti. Agricoltori: “I danni possono essere enormi”

Gli agricoltori guatemaltechi non sanno come affrontare il fenomeno e chiedono quindi un intervento immediato al presidente Alejandro Giammattei. Agricoltori della zona hanno indicato al quotidiano Pr ...

Gli agricoltori guatemaltechi non sanno come affrontare il fenomeno e chiedono quindi un intervento immediato al presidente Alejandro Giammattei. Agricoltori della zona hanno indicato al quotidiano Pr ...