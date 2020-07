Francesca Agostini: “L’Allieva 3? Ci saranno sviluppi nella vita privata dei protagonisti” (Di martedì 14 luglio 2020) Francesca Agostini, classe 1990, è una giovane attrice italiana, che grazie al personaggio di Lara nella fiction L’Allieva è diventata uno dei volti più noti del piccolo schermo. Dopo aver frequentato il liceo linguistico, si forma presso il Teatro Stabile di Genova. Al suo attivo ha diversi film e fiction di successo, da Don Matteo a Squadra Mobile, senza contare gli innumerevoli spettacoli teatrali. A noi ha raccontato come evolverà il suo personaggio nell’Allieva 3, del rapporto con Alessandra Mastronardi e degli altri attori sul set e del suo sogno nel cassetto. nella fiction L’Allieva interpreti Lara Proietti, cosa accade al tuo personaggio nella terza serie? Ovviamente non posso rivelare nulla ride ndr, ma posso dire che ci saranno ... Leggi su dilei

Kekka________ : Allo la mia mente malata in questo momento ha in testa il video di ale con giorgia e francesca Agostini? Mentre can… - AntonellaQuarto : RT @conigliofanacc: Oggi ci sono proprio tutti sul set de #lallieva3 Fabrizio, Francesca Agostini, Sergio Assisi e Emmanuele Aita. https://… - conigliofanacc : Oggi ci sono proprio tutti sul set de #lallieva3 Fabrizio, Francesca Agostini, Sergio Assisi e Emmanuele Aita. -

