Finte polizze auto, la telefonata con una delle vittime: “Ti ho truffato, cosa vuoi? In 5 anni non mi ha trovato nessuno” (Di martedì 14 luglio 2020) Dai 5 ai 10mila euro al giorno. È la somma riferibile a una singola giornata di lavoro che veniva incassata dall’associazione a delinquere smantellata questa mattina, nelle province di Caserta, Torino e Isernia, dai carabinieri del comando provinciale di Milano, dedita a truffe nella vendita di false polizze Rca. Le indagini sono durate due anni e sono state condotte attraverso intercettazioni, attività di osservazione, controllo e pedinamento, analisi di tabulati telefonici, accurati accertamenti patrimoniali, il tutto avallato poi alle dichiarazioni rese da alcune persone informate sui fatti. È accertata l’esistenza di un’associazione a delinquere, particolarmente strutturata. Il gruppo era specializzato nella contraffazione e commercializzazione, a mezzo di svariate decine di siti web di finti intermediari ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Finte polizze auto, la telefonata con una delle vittime: “Ti ho truffato, cosa vuoi? In 5 anni non mi ha trovato ne… - Noovyis : (Finte polizze auto, la telefonata con una delle vittime: “Ti ho truffato, cosa vuoi? In 5 anni non mi ha trovato n… - Italia_Notizie : L'intercettazione: 'Ti ho truffato, cosa vuoi? Tanto non mi trova nessuno' - la_gata_lova : O FORSE NO. 'Ti ho truffato, cosa vuoi? Tanto non mi trova nessuno': la telefonata tra la mente della banda del…… - rosatoeu : 'Ti ho truffato, cosa vuoi? Tanto non mi trova nessuno': la telefonata tra la mente della banda delle truffe delle… -