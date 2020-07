Ex deputata catalana spiata in Svizzera (Di martedì 14 luglio 2020) Anna Gabriel si trova a Ginevra in qualità di rifugiata. Ma anche da qui sarebbe controllata. Leggi su media.tio.ch

laregione : 'Ex deputata catalana spiata in Svizzera' -

Ultime Notizie dalla rete : deputata catalana Ex deputata catalana spiata in Svizzera - Ticinonline Ticinonline Ex deputata catalana spiata in Svizzera

GINEVRA - I telefoni dei separatisti catalani sarebbero stati spiati dalla Spagna. Fra le vittime, l'ex deputata Anna Gabriel, rifugiata a Ginevra. Il sospetto è che sia stata controllata anche mentre ...

Spagna, inchiesta: "Madrid spiava i telefoni di tre politici catalani grazie a un programma israeliano"

MADRID - I principali esponenti politici catalani sono stati spiati grazie a "Pegasus", il programma del gruppo israeliano Nso che sostiene di vendere il software solo ai governi per rintracciare crim ...

GINEVRA - I telefoni dei separatisti catalani sarebbero stati spiati dalla Spagna. Fra le vittime, l'ex deputata Anna Gabriel, rifugiata a Ginevra. Il sospetto è che sia stata controllata anche mentre ...MADRID - I principali esponenti politici catalani sono stati spiati grazie a "Pegasus", il programma del gruppo israeliano Nso che sostiene di vendere il software solo ai governi per rintracciare crim ...