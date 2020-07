Detevilus Project – è uscito il singolo “Reborn” (Di martedì 14 luglio 2020) Il Detevilus Project nasce nel 2010 in provincia di Varese, da un’idea di Matteo Venegoni, ex chitarrista dei Nekrosun. Convinto per la strada dell’autoproduzione, il progetto prende vita solo nel febbraio 2019, una volta allestito un piccolo studio di registrazione in casa. Rifacendosi soprattutto al Death Metal, al Progressive Metal e al Djent, lo stile del Detevilus Project prende elementi da ognuno di essi, fondendoli insieme. Durante la primavera 2020 sono iniziate le registrazioni del suo album di debutto “Reborn”, attualmente in fase di mixaggio e mastering, che vedrà la luce verso la fine di Settembre 2020. Presentazione di “Reborn”: Di questo album fa parte il primo singolo, ossia la titletrack “Reborn”. Questa canzone ... Leggi su laprimapagina

