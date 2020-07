Deadly Premonition 2: il director Swery si scusa per i contenuti potenzialmente offensivi per le persone transgender (Di martedì 14 luglio 2020) Deadly Premonition 2 ha ricevuto una buona dose di critiche da quando è stato lanciato pochi giorni fa. La stragrande maggioranza di tali critiche finora era rivolta alle prestazioni del gioco, uno su tutti il framerate abbastanza incostante. Tuttavia, qualcos'altro ha sconvolto un gran numero di giocatori, portando il director del gioco, Hidetaka Suehiro, noto anche come Swery, a scusarsi su Twitter.Le critiche che hanno causato le scuse arrivano dopo che alcuni personaggi di Deadly Premonition 2 si riferiscono ad un personaggio transgender con il nome che gli è stato dato prima della transizione. Non solo questo, ma quando si fa riferimento a questo personaggio si usa il pronome sbagliato. Nelle sue scuse Swery ha ... Leggi su eurogamer

