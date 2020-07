CorSport: blitz di Giuntoli in Francia, il Napoli vuole Osimhen e Gabriel (Di martedì 14 luglio 2020) Il Napoli vuole Osimhen e anche Gabriel e per questo il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, è partito per la Francia, per seguire da vicino la trattativa. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Perché insieme ad Osimhen, a De Laurentiis interessa anche Gabriel dos Santo Magalhaes, difensore centrale brasiliano che compirà solo a dicembre ventitrè anni e che dovrebbe (e potrebbe) rappresentare l’erede di Koulibaly. È un affare complicato, dispendioso, e dei soldi, pur avendone in cassa e dovendo incassarne altri per vecchie cessioni, bisogna avere rispetto. Il Napoli si è spinto eccome, mettendo (virtualmente) sul tavolo 50 milioni di euro e aggiungendoci anche la ... Leggi su ilnapolista

napolista : CorSport: blitz di Giuntoli in Francia, il Napoli vuole Osimhen e Gabriel Il ds azzurro intende seguire da vicino l… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport blitz Corriere dello Sport: "Catania sospeso fra paura e speranza" ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero Milan, Castillejo punta al rientro: fissata la data

Il Milan potrebbe contare anche su Samuel Castillejo per questo rush finale: lo assicura il CorSport oggi in edicola. Lo spagnolo, infortunatosi a Ferrara, ora punta forte al rientro con una data già ...

Corsport - Ostacolo Ibra

Su Corsport: “Ostacolo Ibra“. CR7 trova Zlatan sulla via dello scudetto e la Lazio a Lecce fa il tifo per i rossoneri. MIlan-Juve ore 21:45. Sarri lancia Higuain: “Il Milan ci mette sempre in difficol ...

Il Milan potrebbe contare anche su Samuel Castillejo per questo rush finale: lo assicura il CorSport oggi in edicola. Lo spagnolo, infortunatosi a Ferrara, ora punta forte al rientro con una data già ...Su Corsport: “Ostacolo Ibra“. CR7 trova Zlatan sulla via dello scudetto e la Lazio a Lecce fa il tifo per i rossoneri. MIlan-Juve ore 21:45. Sarri lancia Higuain: “Il Milan ci mette sempre in difficol ...