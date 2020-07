Coronavirus, guariti e di nuovo contagiosi: l'immunità sembra durare solo pochi mesi (Di martedì 14 luglio 2020) Il livello di anticorpi, prodotti dal corpo umano a seguito dell'infezione da, può drasticamente diminuire nel giro di pochi mesi, esponendo - di fatto - ad un possibile secondo contagio. È la ... Leggi su leggo

(ANSA) – ROMA, 14 LUG – L’India ha registrato oltre 100mila casi di coronavirus in soli quattro giorni: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. Nelle ultime 24 ore ne ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 169 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, lo 0,07% in piu’ rispetto a ieri, che portano ad un totale di contagiati di 243.230 da inizio pandemia. I decessi ...