Barak Obama nel laboratorio di Wuhan: quale verità dietro le accuse (Di martedì 14 luglio 2020) Barak Obama e Antony Fauci sono finiti sotto il mirino dei complottisti per una foto che li ritrae in un laboratorio. Dove finisce la realtà e dove arriva la finzione. Sotto il mirino dei complottisti questa volta sono finiti Antony Fauci e Barak Obama, il motivo? Sarebbero stati ripresi nel corso di una visita al laboratorio di Wuhan, da cui, sempre secondo i complottisti, sarebbe uscito il Sars-Cov-2. La foto è postata da un utente su Twitter, in risposta a Joe Bidel, l’autore del commento è un signore dal nome Ginny McGonigle, un maestro della cattiva informazione sul Coronavirus, ovviamente potrebbe trattarsi di un profilo fake. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Incendio a Roma, fuoco vicino alla centrale Enel: intervengono ... Leggi su bloglive

Omero_SBdTronto : Brooks Brothers (since 1818): History of an American Icon C’è un nome che unisce Abraham Lincoln, Theodore Roosevel… - Omero_SBdTronto : C’è un nome che unisce Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, John F. Kennedy, Richard Nixon, Gerald Ford, Bush padre… - filo_soft : @sickmadu BARAK OBAMA Alla scuola di disegno. - Semreh10 : Colgo l’occasione per salutare il mio amico Barack Obama, ciao Barak...a ferragosto ti aspetto come ogni anno a Foggiamare. - irenegiolitti : @pasoleenee @Betelgeuse38 @BMVPedrita @Giulia_B E quindi? Non credo di ricordare articoli in cui ci si riferisce a… -

Ultime Notizie dalla rete : Barak Obama Barack Obama, Melinda Gates e Anthony Fauci non sono stati fotografati in un laboratorio di Wuhan nel 2015 facta.news Barak Obama nel laboratorio di Wuhan: quale verità dietro le accuse

Barak Obama e Antony Fauci sono finiti sotto il mirino dei complottisti per una foto che li ritrae in un laboratorio. Dove finisce la realtà e dove arriva la finzione. Sotto il mirino dei complottisti ...

Joe Biden sfida Trump sul climate change: maxi-piano da 2.000 mld $ per l’energia pulita

Il clima sempre più al centro del piano di Joe Biden, per far ripartire l’economia a stelle e strisce nel post-Covid. Con un maxi investimento da 2 trilioni di dollari (2mila miliardi) da spalmare in ...

Barak Obama e Antony Fauci sono finiti sotto il mirino dei complottisti per una foto che li ritrae in un laboratorio. Dove finisce la realtà e dove arriva la finzione. Sotto il mirino dei complottisti ...Il clima sempre più al centro del piano di Joe Biden, per far ripartire l’economia a stelle e strisce nel post-Covid. Con un maxi investimento da 2 trilioni di dollari (2mila miliardi) da spalmare in ...