Atalanta travolgente: 6-2 al Brescia, orobici secondi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Non c`è praticamente partita al Gewiss Stadium, dove una super Atalanta, ora al secondo posto, travolge 6-2 il Brescia nel sentitissimo derby lombardo (e non solo per ragioni calcistiche). Subito avanti i nerazzurri con Pasalic; pareggio immediato di Torregrossa, ma dal 25` al 30` le reti di De Roon, Malinovskyi e Zapata chiudono i conti già prima dell`intervallo. Pasalic firma doppietta e poi tripletta a inizio ripresa, prima del gol finale di Spalek.Risultati 33esima giornata: Martedì 14 luglio: Atalanta-Brescia 6-2, Mercoledì 15 luglio: Bologna-Napoli (ore 19.30), Milan-Parma (ore 19.30), Sampdoria-Cagliari (ore 19.30), Lecce-Fiorentina (ore 21.45), Roma-Verona (ore 21.45), Sassuolo-Juventus (ore 21.45), Udinese-Lazio (ore 21.45), Giovedì 16 luglio: Torino-Genoa (ore 19.30), ... Leggi su ilfogliettone

