Atalanta-Brescia, maxi striscione di protesta: “Mai più” (Di martedì 14 luglio 2020) Atalanta-Brescia si sfideranno questa sera in campionato per la 32^ giornata di Serie A. Un derby che mette davanti due delle città che sono state di recente maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Ecco spiegato lo striscione enorme di protesta che, secondo quanto afferma il Giornale di Brescia, è stato srotolato oggi in Castello, a Brescia, in segno di protesta contro la partita di questt'oggi.striscione di protesta per Atalanta-Bresciacaption id="attachment 991723" align="alignnone" width="650" striscione Atalanta-Brescia (screenshot)/captionIl messaggio è abbastanza chiaro ed è rivolto in ... Leggi su itasportpress

