Arezzo: sfida a folle velocità per una ragazza. Scontro. Un ferito. Denunciati (Di martedì 14 luglio 2020) Protagonisti due giovani italiani, 25 e 23 anni, che se la sono dovuta vedere con i carabinieri. La bravata, destinata a costare cara ai due, è avvenuta nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio ed è stata il culmine di una lite innescata per motivi, si dice, passionali, relativi alla contesa sentimentale per una giovane casentinese Leggi su firenzepost

Arezzo: sfida a folle velocità per una ragazza. Scontro. Un ferito. Denunciati Firenze Post Comunità del Cibo della Valdichiana, parte il progetto del Polo d'eccellenza

Parte il progetto “Polo d’eccellenza – Comunità del Cibo della Valdichiana”, coordinato dalla Camera di Commercio Arezzo-Siena e – per la parte istituzionale – dal Comune di Civitella in Val di Chiana ...

“Scuole, ad Arezzo l’inizio sarà in piena sicurezza. In arrivo mezzo mln per opere e arredi”

Scuola. Attese, dubbi, preoccupazioni. Che ne sarà dei ragazzi, veramente, a settembre. Il 14 sembra lontano, ma data la situazione completamente da rivoluzionare, non lo è affatto. Dalle medie in giù ...

