Ancora mascherine e no assembramenti Speranza: proroga misure fino al 31 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) «Il governo intende adottare un nuovo Dpcm che proroga le misure vigenti fino al 31 luglio. Le principali sono: l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, l’obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro, il divieto di assembramenti, le sanzioni penali per chi viola la quarantena, il divieto di ingresso o quarantena per paesi extra-Ue e controlli più stringenti su aeroporti, porti e luoghi di confine». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni al Senato. Leggi su ecodibergamo

Decreto Riaperture è legge: distanziamento, mascherine e dispenser gel fino al 31 luglio. Fiere e congressi in stand by

Quando usare la mascherina. Le indicazioni sui voli e riunioni Quindi dovrà ancora aspettare con il fiato sospeso chi organizza congressi, fiere e formazione residenziale. Anche per le discoteche e le ...

Coronavirus, due eccellenze del Ponente ligure insieme creano kit indispensabile per la sicurezza di tutti i giorni

Imperia. La reattività della piccola e media impresa, colonna portante dell’economia nazionale, ancora una volta ha dato buona prova di sè. Sono bastati pochi giorni di lockdown per convincere due imp ...

