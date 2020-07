Anche in Sicilia 11 migranti positivi. L'ira di Musumeci: governo gioca col fuoco (Di martedì 14 luglio 2020) Individuati alcuni positivi nel gruppo di sessantasei migranti sbarcati a Pozzallo. Si tratta di persone di nazionalità pakistana. Il presidente della Regione avverte: 'emanerò un'ordinanza per ... Leggi su tg.la7

