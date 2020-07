«The Old Guard», l'action Netflix «diverso» con la guerriera Charlize Theron (Di lunedì 13 luglio 2020) È un action movie un po’ particolare, The Old Guard, nuovo film con Charlize Theron approdato su Netflix il 10 luglio e che nel weekend ha immediatamente conquistato il primo posto dei contenuti più visti della piattaforma. Gli esempi più facili di titoli cui sembra riferirsi sono Highlander e, per prendere un film action targato Netflix, Tyler Rake, e in effetti così è, anche se a rendere particolarmente stuzzicante di The Old Guard è l’ambientazione crepuscolare che, per chi ha amato certe pellicole dark, ricorda più il franchise Underworld. Sì, li c’erano vampiri versus lupi mannari, ma l’idea è comunque quella di persone la cui specialità (in questo caso, l’immortalità) le ... Leggi su gqitalia

