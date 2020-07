Tg Sanità, edizione del 13 luglio 2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) Divieto di ingresso in Italia per chi arriva da Paesi a rischio Covid-19. Lo prevede un’ordinanza firmata la scorsa settimana dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sentiti i ministri degli Affari Esteri, dell’Interno e dei Trasporti. La misura, in particolare, dispone il “divieto di ingresso e di transito in Italia alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitati” in 13 Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Per tutti gli altri Paesi extra Ue ed extra Schengen resta l’obbligo di quarantena. “Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta- ha commentato il ministro Speranza- Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi”.CORONAVIRUS. MANFREDI: MASSIMO IMPEGNO IN RICERCA SU VACCINI Leggi su dire

FNOMCeO : Tg sanità: edizione del 13 luglio - SCasadei : Costo della vita, Sala'Sbagliato dare gli stessi stipendi a Milano e Reggio Calabria' - dbiselli : Edizione caratterizzata da #innovazionetecnologica in #digitalhealth unita alla consapevolezza della sua importanza… - EccellenzeIS : ?? Vincitori IV Edizione ?? Categoria: Premio Speciale Prevenzione/Vaccini Vince Istituto Superiore di Sanità - L’i… - ObertoMandia : RT @EccellenzeIS: ?? SAVE THE DATE - Edizione Digitale, 9 luglio 2020 Tra i membri del board ci sarà l'On. Fabiola Bologna, Capogruppo Comm… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità edizione Il ritorno di Scilipoti: Responsabile, poi «missionario» e ora consulente per la sanità siciliana Corriere della Sera