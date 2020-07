Splinter Cell sembra ancora lontano ma Sam Fisher compare nel trailer di Tom Clancy's Elite Squad per mobile (Di lunedì 13 luglio 2020) Cosa starà pianificando Ubisoft per Sam Fisher di Splinter Cell? Un ruolo da protagonista in un nuovo gioco per mobile, a quanto pare.Ieri sera, durante l'evento Ubisoft Forward, la compagnia ha mostrato un nuovo trailer di Tom Clancy's Elite Squad, una sorta di gioco di ruolo di Tom Clancy "all-stars" per dispositivi mobile intriso di uno stile grafico in stile Fortnite.Sam Fisher è presente nel trailer, completo degli iconici occhiali per la visione notturna, insieme a personaggi di Rainbow Six, Ghost Recon e The Division. Il gioco presenta battaglie 5v5 in una modalità campagna e multiplayer competitivo. Tom Clancy's Elite ... Leggi su eurogamer

