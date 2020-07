Spadafora: i presidenti di 16 federazioni in carica da trentanni (Di lunedì 13 luglio 2020) «Io sto facendo la riforma dello sport per milioni di persone, poi non mi importa se non sono felici venti presidenti. Ho introdotto la questione per ragioni morali, perchè abbiamo 16 federazioni che hanno presidenti che stanno lì da quasi 30 anni ininterrottamente. Poi se le forze politiche non vogliono approvare queste norme me lo diranno, non è questa la parte importante della riforma». Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora parlando della riforma dello sport in una diretta Facebook. «Non penso che lasciare spazio ad altri sia una cattiva cosa. Abbiamo presidenti che stanno lì da quando c'era la lira e da quando c'erano le Torri Gemelle. Questa cosa va sfatata - ha osservato Spadafora - Lo ... Leggi su iltempo

