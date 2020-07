"Siamo pronti a boicottare Ankara" (Di lunedì 13 luglio 2020) Fabio Marchese Ragona L'archimandrita ortodosso: stop a visite e al mercato con la Turchia Archimandrita Ignatios Sotiriadis, lei è Segretario per gli Affari Esteri della Chiesa Ortodossa Greca; ad Atene come sono state prese le parole del Papa che si è detto «molto addolorato per Santa Sofia»? «Tutti qui aspettavano un pronunciamento del Santo Padre, che dicesse qualcosa, e nell'amministrazione della chiesa ortodossa greca erano molto meravigliati che fino ad adesso ci fosse stato solo silenzio. Ho detto a tutti di aspettare fiduciosi, perché il Papa avrebbe di sicuro detto qualcosa, soprattutto a sostegno di suo fratello, Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo. E per fortuna il Papa ha rotto il silenzio e voglio ringraziarlo umilmente per quanto ha fatto. Ovviamente Siamo tutti molto preoccupati ... Leggi su ilgiornale

