Russel Westbrook positivo al Covid-19 (Di lunedì 13 luglio 2020) La stella degli Houston Rockets: «Sto bene, ma questo virus è da prendere seriamente» Leggi su media.tio.ch

SPress24 : NBA, anche Russel Westbrook positivo al Covid-19: ma ad Orlando ci sarà - BenchPlaymaker : Russel #Westbrook è risultato positivo al #coronavirus. Dispiace essendo uno dei miei giocatori preferiti e 'uomo… - bigbaldoo : @barti_do russel westbrook, o fato dele postar o nome dele kkkkk - nickurt14 : @cvshtonx Russel Westbrook con tanto di saluto col pugno. A Santorini -

Roma, 13 lug. (askanews) - Russell Westbrook risultato positivo al coronavirus. In un breve comunicato condiviso sui suoi account social, la stella dei Rockets ha annunciato di essere risultato positi ...La stella degli Houston Rockets, Russell Westbrook, annuncia sui social la sua positività al coronavirus. “Al momento mi sento bene, sono in quarantena ma non vedo l’ora di riunirmi ai miei ...