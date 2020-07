“Prove fondamentali”. Maddie McCann, iniziano le ricerche del corpo (Di lunedì 13 luglio 2020) Si tinge ancora più di giallo la vicenda riguardante Maddie McCann, la bambina di appena 3 anni scomparsa nel nulla nel 2007 in Portogallo. Nelle scorse ore è circolata la notizia che la Procura tedesca avesse avvisato i genitori della piccola della sua morte. Infatti, ci sarebbero state “prove concrete” che avrebbero confermato questa ipotesi. Nelle scorse settimane gli inquirenti tedeschi hanno recentemente annunciato di sospettare un uomo in carcere, il 43enne Christian Brueckner, di aver rapito e ucciso la bambina. L’uomo, che ha precedenti per molestie sessuali contro i minori e all’epoca si trova in Portogallo, sta scontando una condanna per droga a Kiel. E’ stato posto ora in isolamento di fronte al rischio che venga aggredito dagli altri carcerati. Per gli inquirenti la bambina è morta e da ... Leggi su caffeinamagazine

