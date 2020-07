NBA – Houston, abbiamo un problema: Russell Westbrook positivo al Coronavirus (Di lunedì 13 luglio 2020) Brutte notizie per i fan degli Houston Rockets. Al momento della partenza verso Orlando, sede del ritorno in campo dell’NBA fra qualche settimana, fra i componenti del roster della franchigia texana non era presente Russell Westbrook. Il motivo? Il cestista ha annunciato la sua positività al Coronavirus: “sono risultato positivo al Covid-19 prima di partire con la squadra per Orlando. Mi sento bene, sono in quarantena e non vedo l’ora di raggiungere i miei compagni quando mi verrà permesso di farlo. Grazie a tutti quelli che si sono fatti sentire per starmi vicino. Per favore, prendete questo virus seriamente: rimanete al sicuro e indossate la mascherina“.L'articolo NBA – Houston, abbiamo un problema: ... Leggi su sportfair

GioFrezzetti : RT @dchinellato: Russell Westbrook positivo al #coronavirus. E non è l'unico problema con cui Houston deve fare i conti... I dettagli qui (… - sportli26181512 : Coronavirus, Russell Westbrook positivo al COVID-19 ma andrà a Orlando: Il giocatore degli Houston Rockets ha annun… - dchinellato : Russell Westbrook positivo al #coronavirus. E non è l'unico problema con cui Houston deve fare i conti... I dettagl… - TMW_radio : ?????? ULTIM'ORA #NBA ?????? Russell #Westbrook positivo al #Covid_19. Il giocatore degli Houston Rockets non aveva anco… - dchinellato : Bruno Caboclo di Houston “punito” con 8 giorni supplementari di quarantena per essere uscito dalla sua stanza nell… -