"Lo capisco, sembra il bacio della morte". Giorgia Meloni, quella frase tagliente su Silvio Berlusconi (Di lunedì 13 luglio 2020) Un po' non ci crede davvero, un altro po' invece - forse, lo si suppone - esorcizza la possibilità. Si parla dell'apertura di Romano Prodi a Silvio Berlusconi. E a parlarne, intervistata da La Stampa, è Giorgia Meloni: "Non ci credo, non credo che se questo governo fallisse il presidente della Repubblica si prenderebbe la responsabilità di formarne un altro senza elezioni: il Quirinale ha già lasciato intendere che l'alternativa all'implosione della maggioranza sono le urne", premette dopo che le hanno ricordato le parole di Prodi e dell'incontro tra Gianni Letta e Luigi Di Maio. La leader di Fratelli d'Italia, poi, aggiunge: "Vedo, certo, molti corteggiamento in direzione di Berlusconi, ma lui ha dimostrato di voler rimanere ... Leggi su liberoquotidiano

