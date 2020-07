Leica M10-R: specifiche tecniche senza segreti (Di lunedì 13 luglio 2020) La nuova Leica M10-R dovrebbe essere presentata a breve ed infatti spuntato le specifiche tecniche della nuova fotocamera compatta a telemetro che ora potrebbe montare un sensore ad elevata risoluzione Le famose fotocamere dal bollino rosso sono diventate un simbolo dell’epoca d’ora delle fotografia e dei primi grandi maestri. Oggigiorno solo pochi nostalgici si affidano al telemetro per scattare le fotografie, ormai siamo abituati a mirini elettronici e sistemi autofocus basati sul deep learning in grado di prevedere anche i più improbabili movimenti. Ma nessuno che abbia provato una Leica, sapendo a cosa andava incontro, si è mai lamentato anzi ha elogiato l’esperienza, la qualità delle immagini e in generale una fotografia old style. Ma non possiamo nascondere che la ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Leica M10-R: specifiche tecniche senza segreti #tuttotek - LeicaCameraIT : Non perderti la presentazione del prossimo gioiello della famiglia Leica M10! Giovedì 16 luglio 2020. Iscriviti e… - fmphoto5 : La nuova Leica M10-R Arrivare per la metà di Luglio 2020 sul mercato. ...... e ricorda se ti servire un fotografo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Leica M10 Leica M10-R: nuove fotografie on-line, presentazione a breve? Fotografi Digitali Leica M10-R: specifiche tecniche senza segreti

La nuova Leica M10-R dovrebbe essere presentata a breve ed infatti spuntato le specifiche tecniche della nuova fotocamera compatta a telemetro che ora potrebbe montare un sensore ad elevata risoluzion ...

Asus ROG Theta Electret, cuffie gaming hi-fi con driver al neodimio e a elettrete

La particolarità di queste cuffie consiste nel fatto di abbinare a ciascun driver ad elettrete un driver indipendente al neodimio ASUS Essence a camera stagna per l’ottimizzazione dei bassi. Il filo d ...

La nuova Leica M10-R dovrebbe essere presentata a breve ed infatti spuntato le specifiche tecniche della nuova fotocamera compatta a telemetro che ora potrebbe montare un sensore ad elevata risoluzion ...La particolarità di queste cuffie consiste nel fatto di abbinare a ciascun driver ad elettrete un driver indipendente al neodimio ASUS Essence a camera stagna per l’ottimizzazione dei bassi. Il filo d ...