La trollata della Merkel a Di Maio e la metamorfosi di Giggino (Di lunedì 13 luglio 2020) Le parole che Angela Merkel avrebbe rivolto a Luigi Di Maio si collocano a metà tra le imprescindibili esigenze di Realpolitik e la più sublime delle trollate. Andiamo con ordine. Oggi il quotidiano Il Foglio ospita un'intervista a Luigi Di Maio i cui contenuti sono stati anticipati ieri da alcune agenzie di stampa. Innanzitutto Di Maio conferma il suo colloquio segreto (o quanto meno riservato) avuto con l'ex governatore della BCE Mario Draghi, sottolineando come quest'ultimo gli abbia fatto una buona impressione. Siamo ovviamente tutti più tranquilli nel sapere che a capo della Banca Centrale Europea non c'era uno sprovveduto e che Di Maio ci confermi che ha avuto una buona impressione… Angela ...

Denise Pipitone - le parole della mamma : «Sappiamo chi sono i colpevoli. Fu controllata la casa sbagliata!» Le recenti novità venute a galla nel caso di Maddie McCann riportano alla mente un altro caso analogo avvenuto nel 2004 a Mazara del Vallo, in Sicilia: la scomparsa di Denise Pipitone . sono passati 16 anni, ma Piera Maggio, la mamma di ...

Le recenti novità venute a galla nel caso di Maddie McCann riportano alla mente un altro caso analogo avvenuto nel 2004 a Mazara del Vallo, in Sicilia: la scomparsa di . passati 16 anni, ma Piera Maggio, la di ... Coronavirus - Lopalco a proposito della ripartenza : "Per riapertura controllata creeremo manuale della ripartenza" Il professore Pierluigi Lopalco, coordinatore della task force regionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di come avverrà la ripartenza : "Abbiamo tempo per prepararci, ma dobbiamo essere pronti. La riapertura deve essere ...

Salvini trolla dicendo che è l'erede di Berlinguer, ma la colpa è di D'Alema

Per molti americani gli italiani non sono bianchi

"Non esistono neri italiani", o peggio "Non esistono ne*ri italiani": dalle nostre parti è una delle frasi più comunemente utilizzate da fascisti, razzisti e intolleranti di ogni tipologia e specie. N ...

La bufala delle villette aschiera, grazie al nome dell'Architetto Enrico

Non sono isolati i post su Facebook, da circa 24 ore a questa parte, con cui si afferma che "villette aschiera" rappresenti il modo corretto di etichettare le case di medie o grandi dimensioni, colloc ...

