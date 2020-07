Juventus, dopo Marotta altro addio in dirigenza: ora è tutto confermato! (Di lunedì 13 luglio 2020) dirigenza Juventus- Come riportato dall’odierna edizione di “Repubblica“, il dirigente della Juventus, Marco Re, Chief Financial Officer, verrà sostituito, pro tempore, da Stefano Bertola. Un avvicendamento societario dopo il recente addio di Marotta nella passata stagione. La sensazione è che in casa bianconera si stiano valutando attentamente i piani del presente e del prossimo futuro. dirigenza Juventus, posizione solida per Paratici Come confermato dal noto quotidiano, Paratici resta e resterà saldo nel suo ruolo di direttore sportivo. Nonostante alcune voci di un possibile avvicendamento, in casa bianconera si respira aria di massima e totale fiducia. Leggi anche: Infortuni Juventus, ... Leggi su juvedipendenza

