Inter-Torino 3-1, i nerazzurri in rimonta agganciano il secondo posto. Le pagelle (Di lunedì 13 luglio 2020) Inter-Torino 3-1, dopo un brutto inizio i nerazzurri rimontano grazie alle reti di Ashley Young, Godin e Lautaro Martinez. Le pagelle e il tabellino A San Siro l’Inter scende in campo per cercare di scavalcare nuovamente l’Atalanta e agganciare la Lazio al secondo posto LA CLASSIFICA DI SERIE A. Ma il match parte male, e dopo 17 minuti il Torino passa in vantaggio con Belotti, che ringrazia Handanovic, autore di un errore clamoroso che regala la palla al Gallo. Ecco le pagelle di Inter-Torino: Inter Handanovic 4 Godin 6.5 Skriniar 6 De Vrij 6.5 Bastoni 5.5 D’Ambrosio 5.5 Candreva 4.5 Gagliardini 5.5 Brozovic 5.5 Borja Valero 5 Ashley ... Leggi su bloglive

