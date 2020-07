Gasperini: «Ilicic è in crescita. Qualificazione in Europa? È straordinario» (Di lunedì 13 luglio 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta in vista del derby contro il Brescia: le parole del tecnico della Dea Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta in vista del derby contro il Brescia. Queste le sue parole. Ilicic – «È in crescita, è un giocatore che stiamo recuperando: quando sarà al massimo avremo una forza notevole in più nelle varie alternative, ha voglia di tornare protagonista». QUATTRO ANNI DI SEGUITO IN Europa – «È qualcosa di straordinario se penso a quando sono arrivato qui quattro anni fa. Vogliamo però proseguire, ci sono il record di punti, di gol e di vittorie da raggiungere: ci sono tante cose per poter fare bene nelle ultime sei ... Leggi su calcionews24

