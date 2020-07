Ex Embraco, la protesta dei lavoratori davanti al tribunale di Torino: ‘Patuanelli dove sei? Chiesto incontro a governo, rischio di entrare in un limbo’ (Di lunedì 13 luglio 2020) Più di 150 lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri, oggi Ventures, hanno manifestato davanti al tribunale di Torino, dove si tiene la prima udienza per la richiesta fallimentare presentata dalla Procura della Repubblica, dopo che le Fiamme gialle, ricostruendo i flusssi di denaro, hanno scoperto il prosciugamento delle casse societarie. Al grido di “Patuanelli dove sei?”, gli operai chiedono un incontro sia con il ministro dello Sviluppo economico, che con l’esecutivo. Da ormai più di due anni le tute blu aspettano infatti i progetti di reindustrializzazione dei propri stabilimenti: loro stessi avevano denunciato il bluff dell’azienda, che li mandava in fabbrica a pulire mentre non erano ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Ex Embraco, la protesta dei lavoratori davanti al tribunale di Torino: ‘Patuanelli dove sei? Chiesto incontro a go… - ilfattovideo : Ex Embraco, la protesta dei lavoratori davanti al tribunale di Torino: ‘Patuanelli dove sei? Chiesto incontro a gov… - LaStampaTV : VIDEO | Al palagiustizia di Torino la protesta dei lavoratori dell’ex Embraco - LaStampa : «Crediamo solo nella giustizia. - StampaTorino : Davanti al palagiustizia di Torino la protesta dei lavoratori dell’ex Embraco -

Ultime Notizie dalla rete : Embraco protesta Ex Embraco, protesta al Tribunale di Torino: "Lavoratori nuovamente presi in giro" - Economia Agenzia ANSA Ex Embraco, oggi si decide per il fallimento: lavoratori in presidio davanti al tribunale

La battaglia dei lavoratori dell'ex Embraco di Riva di Chieri non si ferma. In 150 oggi - lunedì 13 luglio - si sono presentati davanti al tribunale di Torino per protestare in concomitanza alla prima ...

Ex Embraco, protesta al Tribunale di Torino: "Lavoratori nuovamente presi in giro"

Oggi la prima udienza per il fallimento. Edi Lazzi (Fiom-Cgil): "Perche' i cinesi si svegliano solo adesso?" ...

La battaglia dei lavoratori dell'ex Embraco di Riva di Chieri non si ferma. In 150 oggi - lunedì 13 luglio - si sono presentati davanti al tribunale di Torino per protestare in concomitanza alla prima ...Oggi la prima udienza per il fallimento. Edi Lazzi (Fiom-Cgil): "Perche' i cinesi si svegliano solo adesso?" ...