Cremonese-Chievo 1-0, colpaccio salvezza firmato Mogos! (Di martedì 14 luglio 2020) Una punizione strepitosa di Mogos al 90° stende il Chievo Verona che perde incredibilmente a Cremona ed esce dalla zona play off rischiando di fallire clamorosamente l’obiettivo stagionale! I padroni di casa con questi 3 punti invece si portano a più due punti rispetto alla zona play out, al 12° posto in classifica, respirando un po’ e allontanando le sabbie mobili della zona caldissima della Serie B. Il risultato finale, Cremonese-Chievo 1-0, è davvero un colpo a sorpresa dei lombardi! FORMAZIONI: Cremonese (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Terranova, Ravanelli, Zortea; Kingsley (41′ Gustafsson), Arini (66′ Castagnetti), Valzania; Gaetano (46′ Parigini), Ciofani (87′ Celar), Piccolo (65′ Mogos). All. Bisoli. Chievo ... Leggi su sport.periodicodaily

EsportePor : Campeonato Italiano Série B 34° Rodada Cosenza 2 x 1 Perugia Cremonese 1 x 0 Chievo Virtus Entgella 1 x 1 Pisa Sa… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Cremonese, 1-0 al Chievo. Gaetano fatica fuori posizione: Cremonese, 1-… - zazoomnews : Highlights e gol Cremonese-Chievo 1-0 Serie B 2019-2020 (VIDEO) - #Highlights #Cremonese-Chievo #Serie - LeFootballenD2 : #SerieB résultats : Cosenza 2-1 Perugia Ascoli 1-0 Empoli Cremonese 1-0 Chievo Crotone 1-0 Pordenone Entella 1-1… - Peppe_FN : Nella zona bassa 3° vittoria consecutiva per #Ascoli e #Cremonese contro #Empoli e #Chievo Bene il #Cosenza nell'… -