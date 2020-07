Coronavirus: casa anziani di Männedorf in quarantena (Di lunedì 13 luglio 2020) Diversi ospiti hanno contratto il virus: due sono deceduti, mentre una terza persona è in condizioni critiche Leggi su media.tio.ch

fattoquotidiano : Coronavirus, in Catalogna 8 comuni tornano in lockdown: “Restare a casa, tranne per lavoro o necessità”. Salgono i… - mante : Uscendo un po’ dal cortiletto di casa nostra: oggi è stato il giorno con il maggior numero di contagi da coronavir… - Corriere : Australia, arriva il primo lockdown A casa 6,6 milioni di persone - FerroNano : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, in Catalogna 8 comuni tornano in lockdown: “Restare a casa, tranne per lavoro o necessità”. Salgono i cas… - lucialeone70 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, in Catalogna 8 comuni tornano in lockdown: “Restare a casa, tranne per lavoro o necessità”. Salgono i cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus casa Coronavirus, in Catalogna 8 comuni tornano in lockdown: “Restare a casa, tranne per lavoro o… Il Fatto Quotidiano Partecipa al Covid Party, muore a 30 anni: il messaggio ai medici

Per favore, indossate le mascherine, restate a casa quando potete ... siano attualmente ricoverati per complicazioni legate al Covid-19. “L’idea dei Covid Party – ha aggiunto – è riunirsi ...

Zingaretti, presidente contestato segretario dimezzato

E impietoso il report reso pubblico nei giorni scorsi in cui si segnala che dal 25 maggio, su 17 Asl messe sotto la lente di ingrandimento, soltanto 6 hanno fornito i dati relativi al recupero delle ...

Per favore, indossate le mascherine, restate a casa quando potete ... siano attualmente ricoverati per complicazioni legate al Covid-19. “L’idea dei Covid Party – ha aggiunto – è riunirsi ...E impietoso il report reso pubblico nei giorni scorsi in cui si segnala che dal 25 maggio, su 17 Asl messe sotto la lente di ingrandimento, soltanto 6 hanno fornito i dati relativi al recupero delle ...