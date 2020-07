Chelsea, casting per la porta: offerti 30 milioni di euro all’Ajax (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Chelsea è alla ricerca di un portiere che possa prendere il posto di Kepa, nell'ottica di una sua possibile partenza nella prossima finestra di mercato.SIRENE SPAGNOLEcaption id="attachment 786815" align="alignnone" width="1024" Kepa (getty images)/captionKepa è molto apprezzato in Spagna in virtù delle sue buoni doti tecniche. Il calciatore potrebbe rientrare in patria in vista della prossima sessione di calciomercato, considerate le richieste recentemente arrivate da Valencia e Atletico Madrid. Il Chelsea così sta iniziando a guardarsi attorno e cerca un portiere che possa sostituire lo spagnolo, e che possibilmente abbia caratteristiche a lui simili: bravo nell'autorità in area di rigore e con una buona capacità di giocare palla a terra.ONANA IN POLEcaption id="attachment 934531" ... Leggi su itasportpress

