Brescia, disavventura Cellino: tentano di rubargli l’orologio, ma lui reagisce e sventa l’aggressione (Di lunedì 13 luglio 2020) Qualche momento di tensione per il presidente del Brescia Massimo Cellino. Come riporta Gazzetta.it, nella giornata di ieri due malviventi hanno provato a rubargli l’orologio fuori da un supermercato a Padenghe (Brescia). Il numero uno delle Rondinelle, però, è stato bravo a sventare la rapina reagendo con tempestività. Nel reagire, però, ha riportato una brutta botta al naso sbattendo contro la portiera dell’auto.L'articolo Brescia, disavventura Cellino: tentano di rubargli l’orologio, ma lui reagisce e sventa l’aggressione CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

