Belotti non perdona su errore di Handanovic, Torino avanti al 45' contro l'Inter (Di lunedì 13 luglio 2020) Torino a sorpresa in vantaggio a San Siro dopo i primi 45'. Un errore di Handanovic punito dal fiuto del gol di Belotti decide per ora la partita. Leggi su tuttonapoli

fleurrdellys : Quel gobbaccio di Belotti che non segna neanche a porta vuota esattamente come Immobile è/era nella lista dei prefe… - ritz3327 : RT @Gazzetta_it: VIDEO #InterTorino, che papera di #Handanovic! Perde il #pallone e #Belotti non perdona - GiusCandela : RT @Gazzetta_it: VIDEO #InterTorino, che papera di #Handanovic! Perde il #pallone e #Belotti non perdona - Gazzetta_it : VIDEO #InterTorino, che papera di #Handanovic! Perde il #pallone e #Belotti non perdona - tinkerbxell : RT @francescac1908: non se lo spiega neanche Belotti il suo gol. -