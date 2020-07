‘Avamposti – Dispacci dal confine’ a settembre su Nove Discovery Italia (Di lunedì 13 luglio 2020) ‘AVAMPOSTI – Dispacci DAL CONFINE’, serie tv in cinque puntate di Claudio Camarca realizzato da Clipper Media in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri Saranno trasmesse a partire da settembre 2020, sul canale Nove, grazie a Discovery Italia, le 5 puntate della serie tv ‘Avamposti – Dispacci dal confine’, progetto di Claudio Camarca (già autore de Lo Squadrone e Spaccio Capitale), realizzato da Clipper Media in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Gli ‘Avamposti’ sono stazioni dei Carabinieri incavate nell’orlo tra la società civile e il margine estremo della disgregazione sociale. In questi luoghi, marcati dai disagi delle periferie, ma anche dalla ... Leggi su romadailynews

