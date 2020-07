Ardea, 16enne centrato in pieno da un’auto mentre era in bicicletta: caccia al “pirata” della strada (Di lunedì 13 luglio 2020) Incidente oggi pomeriggio ad Ardea, poco dopo l’ora di pranzo, alla Nuova Florida, nei pressi del supermercato Gesad. Il sinistro ha coinvolto una bicicletta, con in sella un 16enne, ed un’auto al momento non identificata. Dopo lo scontro infatti il conducente del mezzo si sarebbe dileguato facendo perdere le proprie tracce. Il ragazzo invece, che con l’impatto è caduto rovinosamente sull’asfalto, ha riportato diverse ferite che ne hanno reso necessario il ricovero in ospedale. Investimento ad Ardea, si cercano testimoni «Buonasera, oggi verso le h 13:10 è stato investito un ragazzo di 16 anni che usciva dal supermercato Gesad (Nuova Florida, Ardea) la macchina bianca che l’ha investito non si è fermata anche se l’urto è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Un anziano è stata colto da un malore in acqua a Tor San Lorenzo, sul litorale romano. E' successo intorno alle ore 13 di oggi nel tratto di spiaggia libera in prossimità dello stabilimento balneare B ...

