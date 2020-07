Alberto Matano parla dopo un lungo silenzio: “Viva la libertà” (Di lunedì 13 luglio 2020) Vediamo insieme che cosa ha scritto il conduttore del programma La vita in diretta, Alberto Matano, dopo la lunga lettera inviata da Lorella Cuccarini. View this post on Instagram Risate e maestrale… Buona domenica! #relax #sunnyday #amici #estateitaliana🇮🇹 A post shared by Alberto Matano (@AlbertoMatano) on Jun 21, 2020 at 6:05am PDT Alberto Matano è … L'articolo Alberto Matano parla dopo un lungo silenzio: “Viva la libertà” Curiosauro. Leggi su curiosauro

infoitcultura : Alberto Matano, messaggio dopo il lungo silenzio: “Viva la libertà”. FOTO - _Alessio_88 : Lory Cucchiaio con i suoi fan ha pianto talmente tanto ed è stata accontentata con una prima serata su Rai1 quando… - enricapanna : RT @zazoomblog: Alberto Matano spunta una lettera in sua difesa: Lorella Cuccarini alle strette - #Alberto #Matano #spunta #lettera https… - infoitcultura : Alberto Matano molla tutto: “Viva la libertà…” - zazoomblog : Alberto Matano molla tutto: “Viva la libertà…” - #Alberto #Matano #molla #tutto: #“Viva -